Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с иномаркой в Дзержинском районе Волгограда

Девочку госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на улице Исторической произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Инцидент случился 7 июня в Дзержинском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, около 15:14 48-летний водитель за рулем автомобиля «Опель Астра» двигался по улице Исторической. Напротив дома №185Б он не смог соблюсти безопасную дистанцию до впереди идущей машины и врезался в «Ладу Приору».

В результате столкновения серьезные травмы получила двухлетняя пассажирка «Опеля». Девочку оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.