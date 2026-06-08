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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:13

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с иномаркой в Дзержинском районе Волгограда

Авария произошла на улице Исторической, девочку доставили в больницу
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Девочку госпитализировали.

Девочку госпитализировали.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на улице Исторической произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Инцидент случился 7 июня в Дзержинском районе города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, около 15:14 48-летний водитель за рулем автомобиля «Опель Астра» двигался по улице Исторической. Напротив дома №185Б он не смог соблюсти безопасную дистанцию до впереди идущей машины и врезался в «Ладу Приору».

В результате столкновения серьезные травмы получила двухлетняя пассажирка «Опеля». Девочку оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.