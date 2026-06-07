В Волгограде у телефонного мошенника изъяли 80 банковских карт и 15 смартфонов

У парня нашли 15 мобильных телефонов, с помощью которых он грабил людей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде оперативники задержали 23-летнего участника преступной схемы, зарабатывающего на мошенничестве с банковскими картами и телефонными звонками. Во время обыска дома у молодого человека нашли 80 банковских карт разных банков, которые он покупал у третьих лиц. С них он потом обналичивал деньги, добытые в том числе с помощью телефонного мошенничества, сообщает полиция региона. Также у парня изъяли 50 сим-карт и 15 телефонов.

- За участие в незаконной схеме подозреваемый получал процент, который оставлял себе в качестве вознаграждения, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Вычислили преступника сотрудники киберполиции.

Мужчина во всем сознался, сейчас устанавливают и других участников преступной схемы. А ему меру пресечения выберет суд.