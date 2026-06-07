В Волгограде врачи спасли разбившегося на квадроцикле мужчину

Мужчину экстренно доставили в реанимацию БСМП №25. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде врачи спасли 40-летнего мужчину, который перевернулся на квадроцикле и получил тяжелую травму. В реанимацию больницы №25 Волгограда водителя доставили с огромной гематомой ягодичной области и нестерпимой болью. Был большой риск сильного кровотечения, поэтому после КТ мужчину сразу доставили в операционную, рассказали в облздраве.

Обследование показало, что у пациента гигантскую ложную аневризму ягодичной артерии. Врачи приняли решение экстренно оперировать пациента. Чтобы остановить кровотечение, выполнили эмболизацию поврежденной артерии под местной анестезией через прокол в руке.

Сейчас мужчину перевели в отделение сосудистой хирургии. Он в стабильном состоянии, его жизни больше ничего не угрожает. Если он будет помнить, что квадроцикл – техника повышенной опасности, и садиться на него нужно в защитной экипировке, и обладая навыками управления. Врачи отмечают, что падения и опрокидывания квадроциклов нередко приводят к тяжелым травмам.