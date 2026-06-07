В Волгограде ухудшилось состояние воздуха

Пробы берут вблизи дорог и жилой застройки. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В волгоградском воздухе стало больше опасных примесей. Как следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Волгоградской области в 2025 году», который опубликовал Роспотребнадзор, все больше проб воздуха показывает превышение допустимой концентрации опасных для здоровья веществ. Пробы берут регулярно у автомагистралей и в районе жилой застройки. И с каждым годом доля плохих проб выше.

В 2025 году в городских поселениях Волгоградской области регистрировались превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы, дигидросульфида, диоксида углерода, аммиака, формальдегида, диоксида азота. Воздух грязный не постоянно: в прошлом году в 28 пробах из 8016 опасных примесей было выше нормы. Доля плохих проб в 2025 году составила 0,35%, в 2024 – 0,24%.