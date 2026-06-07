Пьяный мужчина на скутере в Волгограде снес двух школьников на самокате

Мужчина снес детей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП с участием электроскутера и электросамоката случилось 6 июня в Кировском районе Волгограда, пострадал ребенок. Устроил аварию 55-летний мужчина, который сел за руль электроскутера, не имея водительских прав. К тому же, к 15.30 часам дня он был уже пьян. Как сообщает полиция региона, напротив дома №100/4 он снес электросамокат с детьми.

На самокате катались подростки 11 и 13 лет. Старшего пришлось госпитализировать, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.