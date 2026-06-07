1,4 тыс. жалоб в месяц оставляют волгоградцы на состояние домов и работу УК

Жильцы жалуются на состояние домов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Более 8,6 тысячи жалоб оставили в 2026 году волгоградцы, недовольные работой УК, начислением платы за коммуналку, состоянием многоквартирных домов, сроки капремонтами и прочими проблемами, которые волнуют их как жильцов. Звонки, письма, обращения принимает и фиксирует инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области. Только в мае насчитали 1,4 тысячи обращений.

Как рассказали в инспекции, самая частая проблема - техническое состояние домов, содержания общего имущества. По этим вопросам обращаются 36% людей. Популярны тема начисления платы за коммуналку, сроки проведения капремонта. Также жильцы консультируются, как выбрать или поменять управляющую компанию или способ управления домом, и по другим вопросам.

Как обратиться в Госжилнадзор

Отправить обращение волгоградцы могут в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А). Жители Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска, Фролово — в администрации городских и муниципальных округов. Остальные жители региона - в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А).