На юге Волгограда закрутилось 50-метровое колесо обозрения

Колесо уже крутится. Осталось оценить его безопасность. Фото: ЦПКиО.

50-метровое колесо обозрения, которое только зимой переехало из Центрального парка в Красноармейский район, уже смонтировали и запустили на новом месте. 6 июня 2026 года администрация ЦПКиО сообщила о первом запуске после сборки нового «Красного солнца» в будущем парке развлечений и отдыха на бульваре Энгельса. Пока посетителей здесь не ждут: впереди тестирование аттракциона в условиях разной нагрузки, в том числе с загрузкой 400 кг на одну кабинку.

- Также аттракцион пройдет процедуру технического освидетельствования с привлечением независимой аккредитованной организации и получение свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие безопасность использования объекта, - прокомментировали в ЦПКиО.

На юге Волгограда закрутилось новое колесо обозрения

Напомним, колесо перекрасили в красный цвет, и теперь оно называется «Красное солнце». Открытие должно случиться в ближайшее время. Гости парка смогут увидеть с высоты Волго-Донской канал и Волгу, а также сам район. Территорию парка благоустроят и в течение несколько лет обещают превратить в настоящий оазис. Здесь будет работать несколько новых аттракционов, часть уже собрали.