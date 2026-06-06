Рискуете потерять все имущество: в Волгограде обнаружили псевдоломбард

Банк России регулярно выявляет черных кредиторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Банк России выявил в 2026 году одного нелегала, работающего на финансовом рынке региона. Индивидуальный предприниматель открыл скупку имущества с правом выкупить его обратно, под его залог выдавал людям займы. Только, в отличие от официального ломбарда, имущество своих клиентов никак не страховал. Организацию внесли в список нелегальных, клиенты рискуют потерять все заложенное.

- Нелегалы подменяют договоры займа договорами комиссии, хранения, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества. Проценты по ним сильно превышают установленные значения. Выплата денег при продаже вещи не гарантирована, - объяснил риски заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.

Волгоградцам не советую обращаться в финансовые организации, которых нет в реестре Банка России. Такие компании работают нелегально, незаконно. А те, кто эти организации создает, могут нарваться на штраф до 1 миллиона. В прошлом году на территории страны Банк России выявил более 7 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Более тысячи из них – черные кредиторы.