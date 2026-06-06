От заявки до оплаты: Сбер трансформирует закупочные процессы с помощью ИИ-агентов

Сбер последовательно внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы бизнес-планирования, закупок и казначейства. Банк проводит реинжиниринг этих процессов, направленный на упрощение клиентского пути, сокращение количества участников процессов и создание единой цифровой цепочки «планирование — закупка — оплата». Процессы автоматизируются и дополняются AI-агентами, способными выполнять значительную часть операций автономно. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Одним из решений стал AI-агент для сотрудников — инициаторов закупочных потребностей. Он помогает автоматически формировать документы, проверять наличие бюджета и определять источники финансирования. Благодаря этому время подготовки заявки на закупку сокращается в среднем в 12 раз: с 60 до 5 минут.

Сбер также внедряет AI-агентов для экспертизы конкурсной документации. Они формируют экспертные заключения для конкурсных комиссий, анализируют цены по действующим договорам банка и рыночным предложениям. Такие инструменты позволят обрабатывать более 10 тысяч вопросов по конкурсным процедурам ежегодно, охватывая закупки общим объемом около 600 млрд рублей.

Еще одно направление — автономные закупки стоимостью до 500 тыс. рублей. AI-агенты сопровождают весь процесс: от формирования заявки и проверки бюджета до подготовки полного комплекта закупочной документации. Потенциальный объем таких закупок превышает 5 тысяч процедур в год.

Сейчас ряд таких AI-решений используется в пилотном режиме и на ограниченном контуре для дообучения моделей и настройки бизнес-логики. Сбер планирует последовательно расширять их применение и увеличивать охват процессов в течение ближайшего года.

В перспективе отдельные AI-агенты будут объединены в мультиагентные системы, а для типовых массовых закупок появятся автономные цифровые комиссии, способные самостоятельно принимать решения о проведении закупочных процедур.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления, финансовый директор Сбербанка:

«Мы переходим от простой автоматизации к созданию цифровых процессов нового поколения, в которых искусственный интеллект становится полноценным участником бизнес-процессов. AI-агенты помогают сотрудникам принимать решения, формировать документы, контролировать бюджет и сопровождать закупки на всех этапах. Уже сейчас отдельные ИИ-решения позволяют сократить время выполнения операций более чем в 10 раз, а в перспективе мультиагентные системы обеспечат практически бесшовный процесс закупки: от формирования потребности до оплаты. Наша цель — сделать внутренние сервисы такими же удобными, быстрыми и незаметными для пользователя, как наши лучшие цифровые продукты для клиентов».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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