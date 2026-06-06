В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Кириллом Мухтаровым

Жители Урюпинска соберутся на траурную церемонию. Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Урюпинске Волгоградской области в понедельник, 8 июня, пройдет прощание с местным жителем Кириллом Мухтаровым. Военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации. Как говорят в администрации города, рядовой Мухтаров выполнял задачи по освобождению ДНР. Погиб, мужественно выполняя свой долг.

Кирилл учился в 4-й школе Урюпинска. После получения образования подписал контракт с Минобороны. У него осталась родители, жена, брат с сестрой.

Простятся с Кириллом 8 июня возле дома в хуторе Попов. В 11.15 начнется отпевание в Покровском храме, а в полдень в сквере Павших борцов пройдет траурная церемония. Участника СВО похоронят в хуторе Попов.