В Волгоградской области за год от рака умерли 3646 человек, среди них 6 детей

У волгоградцев чаще находят рак, но все больше людей удается вылечить. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы стали реже умирать от рака. В 2024 году смертность от онкологии в регионе немного снизилась – на 2,4% за год. Всего в 2024 году злокачественные новообразования убили 3646 волгоградцев. Умерли 6 детей и подростков, сообщает региональный Роспотребнадзор. По сравнению с 2016 годом, смертность от рака снизилась на 19,8%.

Как отметили в ведомстве, в регионе растет смертность от новообразований кожи, рака предстательной железы, тела матки, ободочной кишки, молочной железы.

Также в 2024 году рак впервые обнаружили у 10 483 пациентов в Волгоградской области. Это на 7% больше, чем годом ранее. У 34% болезнь выявлена на 1 стадии, у 28% на 2 стадии, у 15% на 3 стадии, у 20% на 4 стадии. Чаще всего обнаруживали новообразования кожи, кроме меланомы, злокачественные новообразования молочной железы, предстательной железы, трахеи, бронхов и легкого, и т.д. Больше всего заболевших - в Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.