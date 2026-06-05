Под Волгоградом неадекват получил 6 лет тюрьмы за нападение на полицейского

Суд отправил преступника в колонию строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Киквидзенского района, напавшего на сотрудника полиции с ножом. Как сообщает следком, который расследовал это дело, мужчину судили по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Преступник уже был ранее судим, но снова устроил дебош в пьяном виде в магазине. А когда его приехали задерживать полицейские, он выхватил нож и замахнулся на одного из сотрудников.

Это было в марте 2026 года. Чудом полицейскому удалось увернуться от удара – преступник целился в жизненно важный орган. Сотрудник полиции остался жив, а неадекватного мужчину заключили под стражу. Ранее его уже привлекали к ответственности за угрозу убийством и тяжкий вред человеку.

Как рассказали в следственном комитете, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.