Следующие несколько лет станут ключевыми для внедрения ИИ во все от-расли экономики

Правительство по поручению Президента РФ, которое было дано по итогам конференции AI Journey 2025, формирует Национальный план внедрения ИИ в отрасли экономики, социальной сферы и управления до 2030 года, а Сбер разворачивает конкретные проекты с госорганами.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Следующие несколько лет станут ключевыми для масштабного внедрения ИИ во все отрасли экономики. Реализация Национального плана внедрения ИИ в отрасли экономики, социальной сферы и управления до 2030 года позволит повысить масштаб применения технологии и на горизонте ближайших пяти лет получать реальные эффекты для экономики. Для этого у России уже создана необходимая база — сильные научные школы, инженерные компетенции, наличие суверенных безопасных ИИ-решений».

Ведяхин отметил, что Сбер развивает генеративный ИИ в госуправлении совместно с ключевыми органами исполнительной власти. Так, с Минфином России Сбер заключил соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта для усовершенствования бюджетного процесса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Текущий фокус сотрудничества — на совместных исследованиях в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных AI-агентов. Работа по внедрению мультиагентной системы на базе ГигаЧата позволяет ускорить бюджетные согласования за счёт автоматизации подготовки и проверки данных».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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