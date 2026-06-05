Искусственный интеллект меняет не саму профессию, а навыки внутри неё

С приходом искусственного интеллекта меняется не сама профессия, а навыки внутри неё. ИИ затронет 60–70% навыков в каждой профессии, и нужно помогать людям адаптироваться к переменам. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на XXIX Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий».

Александр Ведяхин представил итоги масштабного исследования, которое Сбер провёл вместе с Министерством труда и социальной защиты РФ. Благодаря системной работе удалось понять, что конкретно меняет ИИ в каждой профессии.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы взяли 22 миллиона реальных вакансий с сайтов поиска работы за период с 2022-го по 2026-й год. Проанализировали их с помощью ИИ. Выявили 13,5 тысячи профессиональных навыков и распределили их по 435 профессиональным группам общероссийского кодификатора занятий. В результате мы поняли: меняется не профессия, а навыки внутри этой профессии. Искусственный интеллект затронет 60–70% навыков в каждой профессии. То есть две трети того, что мы сейчас делаем, изменится с приходом ИИ. Это не значит, что какие-то профессии прекратят своё существование. Это значит, что изменится набор навыков внутри них».

Исследование помогло понять, какие навыки будут трансформироваться на горизонте 12–18 месяцев и какие навыки нужно развивать, чтобы люди максимально быстро адаптировались к меняющемуся рынку труда.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Благодаря ИИ скорость обучения профессиональным навыкам резко увеличилась. Полутора лет сегодня достаточно, чтобы освоить новую профессию. Итак, мы знаем, какие навыки будут меняться в ближайшие месяцы, и помогаем людям их осваивать. Что в итоге? Производительность труда в России может вырасти на 20–30%, а потребность в кадрах — снизиться на 10–22%».

В дискуссии также участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Председатель «Деловой России» Алексей Репик, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, Председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, заместитель начальника Миграционной службы Министерства внутренних дел РФ Кирилл Адзинов, генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков, Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков и генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский. Модерировал дискуссию Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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