Волгоградскую область накроет гроза и шторм перед матчем Россия – Буркина-Фасо

МЧС объявило экстренное предупреждение. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Волгоградскую область надвигается непогода. Около 16-17 часов 5 июня в отдельных районах области прогремят грозы. Сильные ливни будут сопровождаться градом, ветер усилится до 20-25 метров в секунду. Такой способен валить деревья, рекламные щиты, обрывать провода. МЧС по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение.

Отправляющимся на футбольный матч болельщикам лучше взять с собой дождевики или зонты. Какие именно районы затронет непогода, в ведомстве не сообщают. Опасность сохраняется до конца суток 5 июня, дожди будут лить ночью и в субботу, 6 июня 2026 года.

- В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, - советуют в ГУ МЧС по Волгоградской области.