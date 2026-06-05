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НовостиОбщество5 июня 2026 12:34

Перекроют дороги 6 июня в Волгограде на Нулевой продольной из-за велогонки

В Волгограде пройдет велосипедная гонка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Набережную перекроют из-за велогонки

Набережную перекроют из-за велогонки

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В центре Волгограда в субботу пройдет Всероссийская велосипедная гонка. На время ее подготовки и проведения в центре перекроют дороги на Нулевой продольной и спусках 6 июня 2026 года с полуночи до 16 часов, сообщили в мэрии.

Так, 6 июня с 0.00 до 16.00 в Волгограде остановят движение и запретят остановку и стоянку автомобилей на Нулевой продольной на участке от улицы Комсомольской до улицы маршала Крылова Закроют также спуск к Волге с улицы 7-й Гвардейской от улицы Чуйкова и спуск с улицы Землянского от проспекта Ленина.

Объехать закрытый участок можно будет по проспекту Ленина, улицам Крылова, Краснознаменской, Комсомольской и Советской.