Число киберпреступлений с использованием дипфейков в России увеличилось в 26 раз

Фото: пресс-служба Сбербанка

Только за первые пять месяцев 2026 года с применением этих методов похищено не менее 2 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В этом году, по нашим данным, с применением этих технологий уже украдено не менее 2 млрд рублей.Мне кажется, самое важное, — что за очень короткий промежуток времени, чуть более года, ситуация настолько ухудшилась, что, по нашей статистике, в 26 раз стал этот вид преступления более активным", - сказал Кузнецов и подчеркнул, что Сбер непрерывно работает над инструментами противодействия.

По его словам, цель злоумышленников — убедить жертву в достоверности поддельной информации, чтобы сократить путь до принятия решения и похитить средства или принудить человека к аномальным действиям. Особую опасность технология представляет в предвыборный период: возможно распространение ложной информации.

Кузнецов также отметил, что стоимость создания дипфейка составляет не более 50 рублей при объеме украденных денег с одной схемы в среднем в размере 16 млн рублей. «Мы посчитали примерно, сколько же стоит создание дипфейков — и цифра составляет минимальное количество — это не более 50 рублей. А средний чек украденных денег составляет при применении технологии дипфейка 16 млн рублей», — заявил он.