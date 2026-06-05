Под Волгоградом парень сядет на 3 года за смертельный наезд на 33-летнюю женщину

Мотоцикл у виновника ДТП конфисковали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Николаевском районе осудили 18-летнего парня, который осенью прошлого года на мотоцикле насмерть сбил женщину в селе Солодушино. Погибшей было 33 года. Водитель, который на тот момент был несовершеннолетним и не имел водительских прав, по приговору суда отсидит 3 года в колонии-поселении, а также выплатит по 1 миллиону каждому из родителей погибшей женщины и 500 тысяч ее сестре за моральные страдания. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

ДТП произошло в октябре 2025 года. Парень на мотоцикле «RACER RC300-GY8X» несся по улице Советской. Женщина шла по краю проезжей части. Как объясняют в следкоме, двигаясь в темное время суток по левой полосе проезжей части молодой человек не обеспечил безопасность движения и не выбрал безопасную скорость, что привело к наезду на пешехода. Женщина получила множество несовместимых с жизнью травм.

- Подсудимый в судебном заседании признал вину в полном объеме, раскаялся, - рассказали в суде.

Помимо наказания мотоциклисту, сам байк тоже конфисковали в доход государства.