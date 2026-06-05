В эпоху генеративной инженерии главный актив — способность к изменениям

Мир стоит на пороге смены технологического уклада: эпоха простой цифровизации, где всё уже поделено, уступает место генеративной инженерии и агентной экономике. Однако ключевая проблема нового этапа — его непредсказуемость. Технологии меняются каждые полгода, и ответ на вопрос «чему учиться» становится всё более размытым.

Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов на сессии «Созидатели: экономика сквозь призму технологического суверенитета страны» XXIX Петербургского международного экономического форума.

В то время, когда привычные hard и soft skills перестали быть достаточными, на первый план вышли адаптивные навыки — готовность к постоянным и быстрым изменениям.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Начинающим специалистам нужно развивать адаптивные навыки и учиться быть готовым к постоянным изменениям. Те люди, которые обладают этой способностью, смогут быть на волне сменяющихся технологий. Сейчас будет очень сложный период технологических водоворотов, когда те или иные решения приходят и ненадолго задерживаются. Молодёжи объективно будет сложно, но при этом будут и новые возможности».

Реклама, ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893, Генеранльная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

По мнению спикера, все ключевые рыночные ниши эпохи цифровизации (кибербезопасность, офисные пакеты, ОС) давно поделены и пробиться стартапу почти невозможно, но грядущий уклад предлагает уникальное окно возможностей. Кирилл Меньшов призвал бизнес и молодых предпринимателей сместить фокус с «разговоров с нейросетью» на построение агентной экономики.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Если говорить про инвестиции и бизнес, надо смотреть на следующий технологический уклад, на агентную экономику. Не на искусственный интеллект как просто модель, с которой можно пообщаться. Мы пережили desktop, mobile first, наступает время agentic first — когда мы работаем с агентом ИИ, а он уже взаимодействует с интернетом. Сейчас есть уникальная возможность занять позицию в новой экономике, потому что в цифровой экономике уже всё поделено».

Отдельное внимание спикер уделил смежным технологиям. На фоне грядущего бума агентов (цифровых помощников) вновь возникает запрос на доверие и фиксацию обязательств.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Рынок наблюдает вторую волну интереса к блокчейну, но уже в новом качестве — как к фундаменту для контрактов между ИИ-системами. И стоит обратить внимание на ещё один тренд — физический AI, роботехнические системы. Мы видим, как китайские роботы покоряют мир — от дома до промышленности».

Реклама, ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893, Генеранльная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.