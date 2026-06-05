11 трлн рублей от ИИ — не потолок: Ведяхин — о потенциале ускорения российской экономики

Россия стоит на пороге масштабного экономического ускорения за счёт искусственного интеллекта. Независимые оценки это подтверждают. По данным «Якова и Партнёров» и Яндекса (2025), эффект от внедрения ИИ в России может составить 7,9–12,8 трлн рублей в год к 2030 году, или до 5,5% прогнозного ВВП. В свою очередь PwC оценивает вклад GenAI и agentic AI в $2,6–4,4 трлн ежегодно к 2030 году, а в сценарии доверительного внедрения ИИ может добавить к мировому ВВП до 15% к 2035 году.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цель более чем в 11 трлн рублей к 2030 году выглядит достижимой, а при ускоренном масштабировании, в том числе за счёт ИИ-агентов, потенциал может оказаться выше. Это возможно при быстром переводе пилотов в массовое внедрение, особенно в отраслях с большим объёмом повторяемых задач — по нашим оценкам, таких около 48% экономики.

Главный механизм ускорения — рост производительности труда, и здесь у России особенно большой запас. Мы на 74-м месте в мире по этому показателю при рекордно низкой безработице (2,2%). По прогнозам аналитиков Сбера, GenAI, роботизация и цифровизация могут поднять производительность на 21–33% к 2032 году. Международные данные PwC (Global AI Jobs Barometer, 2025) показывают, что в отраслях с высокой "экспозицией" к ИИ темпы роста производительности почти учетверились — с 7% до 27% за 2018–2024 годы».

Ведяхин подчеркнул, что для российской экономики это означает не массовое высвобождение людей, а возможность получать больше выпуска при дефиците кадров. Дисбаланс на рынке труда сохранится на уровне ~3 млн человек, а к 2032 году потребность составит 12,2 млн (в основном из-за выхода на пенсию). Высвобождаемые ресурсы будут перераспределяться внутри компаний — на более сложные задачи, а не «на биржу».

По данным WEF (Future of Jobs 2025), к 2030 году ИИ и автоматизация изменят 39% базовых навыков работников; при этом создадут больше новых рабочих мест, чем ликвидируют.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Настоящий вызов — скорость адаптации: переобучение, плавное внедрение, рост спроса на компетенции работы с ИИ — постановка задач системам, проверка результатов, автоматизация процессов. Если это обеспечить, ИИ станет одним из ключевых факторов ускорения экономики, если нет — разрыв между адаптировавшимися компаниями и отстающими будет только расти, даже при общем дефиците кадров».

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