Доступная кибергигиена: «Антивирус» Сбера заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ с начала года

Вирусные атаки клиентам Сбера помогает отражать бесплатный антивирус, встроенный в приложение СберБанк Онлайн на Android. Алгоритмы сервиса на основе ИИ в реальном времени сканируют файлы и приложения, блокируя угрозы ещё до их активации. С начала года «Антивирус» Сбера обезвредил на устройствах пользователей более 2,5 млн вирусов. О том, как обезопасить себя от вирусных киберугроз, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Уровень вирусных атак на мобильные устройства россиян остаётся высоким, установка вредоносных программ и сервисов из посторонних источников остаётся главной причиной заражения.

Вредоносное программное обеспечение в мошеннических схемах как правило устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет. Чаще всего вирусы выявляют на устройствах жителей Белгородской, Амурской и Магаданской областей, Красноярского края и Еврейской автономной области.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Зачастую фальшивые приложения маскируются под популярные сервисы, трояны для показа рекламы остаются в числе самых активных угроз. Чтобы обезопасить смартфон, планшет или персональный компьютер от вирусов, необходимо сочетать технические меры защиты и осознанные действия пользователя. Однако без продвинутых инструментов сложно противостоять современной угрозе. Надёжный антивирус — цифровой иммунитет. Для эффективной защиты смартфонов Сбер интегрировал в приложение СберБанк Онлайн антивирус: встроенный сервис незаметно для пользователя ежедневно сканирует устройство на наличие угроз, а также проверяет файлы и приложения. Базы данных антивируса постоянно обновляются, чтобы защищать устройство от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокирует финансовые операции в реальном времени для защиты от шпионских и вредоносных программ».

Чтобы не пропустить вирус на свой гаджет, важно помнить о защите: скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно следить за разрешениями, которые нужно дать программам, и никогда не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем или СМС.

Включить защиту и удалить обнаруженные вирусы в СберБанк Онлайн очень просто. Нужно ввести в поиске «Антивирус» или нажать на иконку в виде щита, чтобы открыть раздел «Безопасность» → «Антивирус». Просто включить сервис по инструкции, и он будет работать автоматически.

Как защитить устройства от вредоносных программ — также можно узнать на портале Сбера по кибербезопасности «Кибрарий». Защита и безопасность приоритет банка уже 185 лет.

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