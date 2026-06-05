В России будут точнее прогнозировать спрос на электроэнергию

Совершенствование подходов к оценке перспектив развития электроэнергетики и прогнозированию спроса на электроэнергию стало предметом соглашения о сотрудничестве между Сбером и Системным оператором Единой энергетической системы. На XXIX Петербургском международном экономическом форуме его подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий. Совместная работа повысит точность прогноза и, как следствие, сбалансированность развития энергосистемы России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект — вызов для энергетики, это очень энергозатратная технология. В целом ни одна сфера экономики не работает без энергии. Стране требуется всё больше генерирующих мощностей. Одни регионы уже энергодефицитны, другие близки к этому рубежу, в-третьих — профицит. Ситуация неоднородная. Чтобы эффективно развивать генерацию и сетевую инфраструктуру, надо чётко понимать динамику спроса в разрезе отраслей и регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы хотим внести вклад в создание новой методологии прогноза энергопотребления, которая будет учитывать все факторы».

Фёдор Опадчий, Председатель Правления АО «СО ЕЭС»:

«Современные технологические тренды и появление новых высокотехнологичных потребителей открывают широкие возможности для качественного обновления подходов к планированию развития отрасли. Сегодня для выстраивания корректной стратегии необходимы инструменты, способные обрабатывать разнородные массивы данных и выявлять скрытые закономерности. В партнёрстве со Сбером мы объединяем нашу экспертизу в прогнозировании развития энергосистемы с их компетенциями в области искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Это позволит перейти к динамическому сценарному моделированию, учитывающему реальные инвестиционные планы и региональные особенности. В результате мы сможем формировать более точные представления о будущих потребностях инфраструктуры и принимать сбалансированные решения, которые поддерживают рост экономики, не жертвуя надёжностью энергосистемы».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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