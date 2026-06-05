Генеративный ИИ в девелопменте: от автоматиции рутины к трансформации бизнес-моделей

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Платформа ГигаЧат Бизнес — корпоративная версия нейросетевой модели Сбера — избавит сотрудников застройщика от рутинных задач и высвободит время для содержательной работы: проектированию, контролю качества и взаимодействию с клиентами. Об этом договорились Сбер и строительная компания «ДАРС-Девелопмент» на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

ГигаЧат Бизнес возьмёт на себя повторяющиеся операции с документами, типовые расчёты и подготовку отчётности. Предусмотрена глубокая интеграция платформы с существующей ИТ-инфраструктурой компании: платформу адаптируют под корпоративные системы застройщика, чтобы она работала в единой цифровой среде.

Для разных отделов и служб разработают умных ИИ-помощников, настроенных под конкретные задачи. Специалисты Сбера обучат сотрудников работе с платформой и обеспечат техническую поддержку на всех этапах внедрения.

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности. Все новшества будут в полной мере соответствовать стандартам защиты данных и требованиям регулятора.

Стороны совместно изучат результаты внедрения ИИ, выявят точки роста и определят перспективы дальнейшего развития.

Партнёрство Сбера и «ДАРС-Девелопмент» открывает новые возможности, которые могут стать драйвером роста всей строительной индустрии и привести к трансформации существующих бизнес-моделей девелоперов. Технологии Сбера помогают не только наладить операционные процессы, но и выйти на качественно новый уровень создания продуктов.

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