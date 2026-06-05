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НовостиСпорт5 июня 2026 8:46

Защитнику «Байера» Эдмонду Тапсобе в Волгограде подарили ушанку

Игрок Буркина-Фасо примерил шапку как у Криштиану Роналду
Екатерина СИМОХИНА
Эдмонд уедет из Волгограда в шапке-ушанке. Фото: Сборная России по футболу.

Эдмонд уедет из Волгограда в шапке-ушанке. Фото: Сборная России по футболу.

Игрок Буркина-Фасо и защитник «Байера» Эдмонд Тапсобе уедет из Волгограда с подарком, который ему вряд ли пригодится на Родине, но наверняка подарит приятные воспоминания о приключениях в России. На предматчевой тренировке представители сборной России по футболу вручили Эдмону шапку-ушанку и напомнили, что точно в такой в 1998 году гулял по Красной площади в Москве нападающий миланского «Интера» Роналдо. Эдмонд сразу на поле «Волгоград Арены» примерил подарок.

- Мне идет такая? Можно я в ней пойду тренироваться? – футболист натянул ушанку и пошел в ней к игрокам своей команды. А российские болельщики оценили стильные костюмы сборной Буркина-Фасо. Многие сказали, что мечтают о футболке, как у Эдмонда.

Защитнику «Байера» Эдмонду Тапсобе в Волгограде подарили ушанку

Видео: сборная России по футболу https://max.ru/teamrussia