В Волгограде самый прибыльный бизнес – в сельском хозяйстве

Больше всего прибыльных компаний в Волгоградской области в аграрном секторе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вы мечтаете открыть собственное дело, вряд ли стоит начинать с ресторана. Волгоградстат назвал самые прибыльные организации по итогам 1 квартала 2026 года, и сферы общепита в списке нет. 85,1% компаний, работающих в сфере сельского и лесного хозяйства, имеют прибыль, и в регионе это лучший показатель.

В сфере образования прибыльных организаций 81,6% от общего количества, в сфере административной деятельности и дополнительных услуг в плюсе 77,8% организаций. Среди оказывающих платные услуги в сфере здравоохранения прибыль получили более 75,9% компаний.

Также много предприятий с хорошими финансовыми результатами в строительстве, оптовой и розничной торговле, показывает статистика. А обрабатывающие производства в регионе названы самым кредитуемым сектором экономики