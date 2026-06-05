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НовостиПолитика5 июня 2026 7:31

Делегация Буркина-Фасо в Волгограде посетила Мамаев курган

Сами футболисты заняты подготовкой к игре
Екатерина СИМОХИНА
Делегация Республики посетила Мамаев курган. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

Делегация Республики посетила Мамаев курган. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

В Волгоград на матч своей национальной сборной прибыла делегация Республики Буркина-Фасо. 4 июня 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба и другие гости посетили Мамаев курган с экскурсией и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы. Впечатления от увиденного они описали в Книге почетных гостей Музея-заповедника «Сталинградская битва».

Сами же футболисты сборной усиленно готовятся к матчу сборной России и еще ничего в Волгограде, кроме отеля и стадиона, не видели. По словам главного тренера, им очень понравилось предоставленное «Ротором» поле с натуральным газоном, и с 31 мая команде удалось провести полноценные сборы.

Футболисты сборной не гуляют, только тренируются.

Футболисты сборной не гуляют, только тренируются.

«Мы здесь не как туристы находимся», ответили представители команды. По их словам, возможно уже после матча, в котором они не собираются проигрывать России, они попробуют локальную кухню и посмотрят достопримечательности.