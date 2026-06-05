Делегация Буркина-Фасо в Волгограде посетила Мамаев курган

Делегация Республики посетила Мамаев курган. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

В Волгоград на матч своей национальной сборной прибыла делегация Республики Буркина-Фасо. 4 июня 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба и другие гости посетили Мамаев курган с экскурсией и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы. Впечатления от увиденного они описали в Книге почетных гостей Музея-заповедника «Сталинградская битва».

Сами же футболисты сборной усиленно готовятся к матчу сборной России и еще ничего в Волгограде, кроме отеля и стадиона, не видели. По словам главного тренера, им очень понравилось предоставленное «Ротором» поле с натуральным газоном, и с 31 мая команде удалось провести полноценные сборы.

Футболисты сборной не гуляют, только тренируются.

«Мы здесь не как туристы находимся», ответили представители команды. По их словам, возможно уже после матча, в котором они не собираются проигрывать России, они попробуют локальную кухню и посмотрят достопримечательности.