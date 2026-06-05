Отключение горячей воды с 9 июня грозит лишь одному району Волгограда

Тысячи волгоградцев продолжают греть воду из-за отключений Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде продолжаются отключения горячей воды. Но на второй неделе июня 2026 года купаться в тазиках и греть воду подручными средствами начнут жители лишь четырех улиц одного района областной столицы - Ворошиловского. Смотрим, кому не повезет перед июньскими праздниками.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение горячей воды перенесли на неделю. С 9 по 11 июня 2026 года купаться в тазиках будут жители домов на улицах: Чигиринская, 2; Ардатовская, 2; Буханцева, 48, 50 и 66; а также Клубная, 13. Отключения там планировали изначально в первые дни месяца.

Также отменили двухнедельное отключение горячей в Центральном районе Волгограда на улице Кубанской, 15 и 15А, которое планировали на 9-22 июня.

Следующая волна массовых отключений горячей воды в Волгограде стартует уже после Дня России. Смотрим полный график отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 года.