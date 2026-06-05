Клещи чаще всего кусают жителей Волгограда, Волжского и Михайловки

Снять клеща лучше в поликлинике. Это бесплатно. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона 2026 клещи в Волгоградской области покусали 555 жителей, одного заразили Крымской геморрагической лихорадкой. Роспотребнадзор опубликовал данные еженедельного мониторинга, за 7 дней в поликлиники обратились еще 105 человек. Третья часть покусанных – дети.

Как рассказали санитарные врачи, чаще всего на прием с присосавшимися клещами приходят волгоградцы, жители Волжского, Михайловки, Урюпинского и Котельниковского района. Снимать кровопийц советуют в медицинской организации – чтобы никакая часть членистоного не осталась внутри вас. Клеща по желанию можно сдать в лабораторию на анализ, чтобы не волноваться, что он вас заразил.

Так как от инфекций, которые распространяют клещи в Волгоградской области, вакцины нет, остается только качественно защищаться от их укусов. Если вы не можете носить полностью закрытую одежду в жару, пользуйтесь специальными средствами от клещей.