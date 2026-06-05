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НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:43

На сотрудницу службы отлова животных напали на севере Волгограда

Полиция проводит проверку по факту инцидента
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Жители Нижних Баррикад напали на женщину, которая приехала за бродячим псом. Фото из архива

Жители Нижних Баррикад напали на женщину, которая приехала за бродячим псом. Фото из архива

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на Нижних Баррикадах защитники бродячих животных напали на сотрудницу службы отлова, когда та приехала по заявке за псом, укусившим человека. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе, сообщили в главке МВД по региону.

- При выполнении работ по отлову животного на сотрудницу муниципального учреждения было совершено нападение жителями одного из домов на улице Прибалтийской, - рассказали в полиции.

Теперь полицейские установят всех участников конфликта и дадут правовую оценку произошедшему.