На сотрудницу службы отлова животных напали на севере Волгограда

Жители Нижних Баррикад напали на женщину, которая приехала за бродячим псом. Фото из архива Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на Нижних Баррикадах защитники бродячих животных напали на сотрудницу службы отлова, когда та приехала по заявке за псом, укусившим человека. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе, сообщили в главке МВД по региону.

- При выполнении работ по отлову животного на сотрудницу муниципального учреждения было совершено нападение жителями одного из домов на улице Прибалтийской, - рассказали в полиции.

Теперь полицейские установят всех участников конфликта и дадут правовую оценку произошедшему.