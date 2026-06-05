На сотрудницу службы отлова животных напали на севере Волгограда

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Волгограде на Нижних Баррикадах защитники бродячих животных напали на сотрудницу службы отлова, когда та приехала по заявке за псом, укусившим человека. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Краснооктябрьском районе, сообщили в главке МВД по региону.
- При выполнении работ по отлову животного на сотрудницу муниципального учреждения было совершено нападение жителями одного из домов на улице Прибалтийской, - рассказали в полиции.
Теперь полицейские установят всех участников конфликта и дадут правовую оценку произошедшему.