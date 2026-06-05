Сбер и ВЭБ.РФ разработают ИИ-сервисы для сопровождения инвестпроектов и подбора мер господдержки

Сбер и ВЭБ.РФ договорились сотрудничать в сфере генеративного искусственного интеллекта — планируют разработать несколько прикладных решений, в том числе на базе нейросети ГигаЧат. Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и первый заместитель Председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

На начальном этапе планируется разработать два продукта — для инвестиционных команд ВЭБ.РФ и пользователей системы индекс качества жизни «Развивай.РФ».

Для инвестиционных команд стороны планируют создать сервис подбора мер государственной поддержки инвестпроектов. Он должен помочь быстрее ориентироваться в финансовых и нефинансовых инструментах, подбирать подходящие условия и готовить заявочные материалы. Это существенно повысит качество аналитики, на которой строятся инвестиционные решения, сократит сроки рассмотрения и реализации проектов.

Второе направление — аналитические ассистенты на базе Индекса качества жизни «Развивай.РФ». ВЭБ.РФ ведёт Индекс с 2021 года при поддержке Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив; он охватывает более 300 показателей по 12 направлениям и используется регионами, муниципалитетами и бизнесом для оценки состояния городов. Ассистенты помогут быстрее работать с массивом показателей, готовить разрезы по городам и кластерам, оценивать решения по развитию городов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Влияние финансового сектора на социально-экономическое развитие регионов очень велико. От его стабильности и устойчивости зависит благополучие людей. Поэтому нужно особенно внимательно и тщательно подходить к вопросу внедрения в его работу таких передовых технологий, как генеративный искусственный интеллект. Здесь особенно важны и точность ответов модели, и работа с чувствительными данными, и соответствие отраслевым требованиям. Новое соглашение с ВЭБ.РФ даёт возможность задействовать решения на базе GigaChat в задачах, которые напрямую влияют на работу института развития: в аналитике по регионам и городам, сопровождении инвестиционных проектов и поддержке бизнеса. Мы считаем, этот опыт будет полезен всему рынку».

Также стороны будут вместе работать над отраслевыми методиками ответственного применения ИИ в финансах, намерены запустить совместные образовательные программы и обмениваться опытом на отраслевых площадках.

Алексей Мирошниченко, первый заместитель Председателя ВЭБ.РФ:

«Партнёрство со Сбером для нас это совместная разработка прикладных ИИ-решений сразу для нескольких задач института развития: от работы с Индексом качества жизни до сопровождения инвестиционных проектов. Принципиально важен выбор партнёра. Сбер разработчик собственной линейки генеративных моделей, это означает долгосрочную устойчивость, так как технология сохраняет работоспособность при изменениях геополитической ситуации».

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