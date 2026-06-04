Два соглашения на ПМЭФ-2026 подписала Волгоградская область

Делегация региона работает на ПМЭФ. Фото: АВО

На Петербургском международном экономическом форуме 4 июня делегация Волгоградской области подписала два соглашения и провела ряд рабочих встреч, сообщили в администрации региона.

НА ПМЭФ-2026 заключено соглашение между администрацией области, региональным Агентством инвестиционного развития и фондом «Сколково». В регионе будут развивать исследования и технологическое предпринимательство. Для этого в пойме построят технопарк «Сталинград», пока его проект проходит госэкспертизу. Еще одно соглашение для социально-экономического развития регион подписал с «Альфа-банком».

Рабочие встречи провели с главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководством банка «Россия» и компании «Росхим».