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НовостиОбщество4 июня 2026 14:43

Покусанному бездомной собакой школьнику под Волгоградом выплатят 40 тыс. рублей

Компенсацию заплатит администрация Иловлинского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Собака набросилась на ребенке на улице

Собака набросилась на ребенке на улице

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Иловлинского района Волгоградской области заплатит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда семье покусанного бездомной собакой школьника. Суд вынес решение по иску прокуратуры, сообщили в ведомстве.

- Надзорной проверкой установлено, что на территории муниципального образования не принималось необходимых и достаточных мер по организации отлова бездомных животных, - рассказали в областной прокуратуре.

За помощью в прокуратуру пришли родители 9-летнего мальчика. Их сына при возвращении домой из школы на улице укусила бродячая собака. Пес оставил три раны на левой голени. Ребенку потребовалась медпомощь и курс антирабической вакцины от бешенства. Также школьник получил психологическую травму, при виде собак на него накатывают страха и тревога.