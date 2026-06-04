Крупнейший эндаумент фонд юга России представил публичный годовой отчет

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО», созданный банком «Центр-инвест» и его клиентами, представил свой годовой отчет за 2025 год. Отчет включает финансовые результаты, достижения, информацию о реализуемых фондом программах. Документ призван быть полезным инструментом для знакомства потенциальных инвесторов с фондом и развития традиции долгосрочных инвестиций в будущее.

Презентация отчета прошла на встрече руководителей крупнейших фондов целевого капитала Юга России. Участники встречи обсудили вопросы стратегии управления фондами, привлечения целевых ресурсов и продвижения культуры ответственного инвестирования на Дону.

Банк «Центр-инвест» является старейшим жертвователем и крупнейшей управляющей компанией на рынке целевых капиталов Южного федерального округа и занимает 10-е место в рейтинге Национальной ассоциации эндаументов по объему активов и количеству целевых капиталов в управлении.

В доверительном управлении банка находится капитал четырех эндаумент-фондов юга России с общим объемом активов в размере 516 млн рублей, выплаты в качестве стипендий и грантов дохода от управления с 2008 года составили более 216 млн. руб.:

ФЦК «Образование и наука ЮФО»;

ФЦК Южного федерального университета;

ФЦК «Развитие Донского государственного технического университета»;

ФЦК Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Благодаря консервативной стратегии инвестиций за период с 2007 года по 2025 год ни по одному портфелю в управлении банка не была зафиксирована отрицательная годовая доходность, это позволяет фондам целевого капитала уверенно планировать свою деятельность и финансировать важные непрерывные образовательные программы.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет успешно реализует социально-образовательные проекты, направленные на развитие нынешнего и будущих поколений, поддерживает программы развития молодежных инициатив и повышения уровня качества образования в России.

Узнать подробнее о деятельности фонда можно по ссылке.

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