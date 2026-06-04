Сбер выводит открытый банкинг в массовый рынок: 80 миллионов клиентов СберБанк Онлайн могут увидеть счета разных банков в одном приложении

Сбер сделал технологию открытого банкинга доступной для пользователей крупнейшего банковского приложения страны. Теперь клиенты СберБанк Онлайн, у которых также есть счета в Т-Банке, могут подключить их и управлять финансами разных банков в одном цифровом пространстве.

Запуск открывает новый этап развития финансовых сервисов в России. Открытый банкинг, который еще недавно воспринимался как технологическая новация для ограниченного круга пользователей, теперь выходит на по-настоящему массовый уровень. Благодаря масштабу аудитории СберБанк Онлайн новая модель управления личными финансами становится частью повседневного клиентского опыта миллионов людей.

Для пользователей это означает более удобный и бесшовный сценарий работы с деньгами: счета разных банков можно видеть в одном приложении, быстрее переводить средства между своими счетами, контролировать балансы и анализировать расходы без постоянного переключения между несколькими сервисами. По сути, клиент получает единое окно для управления своими финансами в привычной цифровой среде.

Подключение занимает всего несколько минут. В СберБанк Онлайн достаточно открыть «Кошелёк», выбрать «Оформить карту или счёт», затем — «Добавить счёт другого банка» и следовать инструкциям. Также подключить счёт можно через умный поиск или сервис «Открытый банкинг» в настройках профиля. Все операции выполняются только с согласия клиента, а доступ к данным может быть отозван в любой момент.

По данным исследования Сбера, число пользователей открытого банкинга в мире выросло с 25 миллионов в 2020 году до 183 миллионов в 2025 году, а к 2029 году может превысить 645 миллионов человек. При этом 78% россиян хотели бы управлять всеми своими счетами в одном приложении. Это подтверждает, что открытый банкинг становится одним из наиболее востребованных направлений развития финансовых сервисов и отвечает на реальный запрос массовой аудитории.

Первые результаты пилотирования уже показали высокий интерес пользователей к новому сервису. Клиенты отмечают удобство управления счетами разных банков в одном приложении, упрощение переводов между собственными счетами и возможность держать все средства под рукой в едином цифровом интерфейсе.

Особое внимание при реализации проекта уделено безопасности. Передача данных осуществляется по прямым защищённым каналам между банками с использованием российских отраслевых стандартов безопасности и криптографической защиты. Такой подход исключает сценарии передачи клиентом логинов, паролей или иных учётных данных третьим лицам и обеспечивает высокий уровень контроля над использованием данных.

На первом этапе пользователям доступны дебетовые карты и текущие счета. Уже ведутся пилотные проекты по обмену данными о вкладах и накопительных счетах. В дальнейшем технология будет расширяться на кредитные продукты, инвестиционные и страховые сервисы, формируя основу для нового поколения персональных финансовых платформ.

Сегодня клиентам СберБанк Онлайн доступно подключение счетов Т-Банка. В дальнейшем к сервису будут подключаться и другие банки, что позволит последовательно расширять возможности единого цифрового пространства для управления личными финансами.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Открытый банкинг перестает быть технологией для ограниченного круга пользователей и становится массовым клиентским сценарием. Запуская этот сервис в СберБанк Онлайн, мы фактически открываем новый этап развития всего рынка, потому что делаем такие возможности доступными крупнейшей цифровой аудитории страны. Для человека это означает простую и очень важную вещь: он может управлять счетами разных банков в одном привычном приложении, быстрее переводить деньги между своими счетами и видеть полную картину личных финансов в одном окне. Мы рассматриваем это не как отдельную функцию, а как основу для новой модели пользовательского опыта, где клиент сам выбирает удобную для себя среду управления деньгами».

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