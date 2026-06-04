ИИ для спасения жизней: разработки Сбера помогут военным медикам

Сбер и Военно-медицинская академия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на XXIX Петербургском международном экономическом форуме подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и академик РАН, начальник Военно-медицинской академии.

Сбер и академия намерены объединить научно-методический потенциал одного из ведущих высших учебных заведений Минобороны России и технологическую экспертизу банка. Стороны создадут и внедрят передовые решения в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках реализации совместных проектов предполагается применение генеративного ИИ в образовательной, медицинской и научной деятельности и в управлении академии.

В планах — организация конференций, семинаров и круглых столов для обмена опытом. Это позволит повысить эффективность обучения и научных исследований.

Военно-медицинская академия — один из старейших медицинских вузов страны и главный центр подготовки медицинских специалистов для Вооружённых Сил РФ.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Военно-медицинская академия — флагман военной медицины с огромным научным потенциалом. Мы планируем совместно с академией внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательную, медицинскую и научную деятельность. В рамках сотрудничества мы будем использовать генеративный ИИ для помощи в подготовке врачей и управления академией, а также организуем конференции, семинары и круглые столы для обмена опытом. Задача — повысить ускорить исследования и сделать управление более эффективным».

Евгений Крюков, академик РАН, начальник Военно-медицинской академии:

«В условиях стремительного развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта перед академией встаёт новая задача — интеграция передовых ИТ-решений в повседневную жизнь академии. В целях совершенствования образовательного процесса академия заинтересована в создании гибких программных решений, которые позволят повысить качество и актуальность учебных программ, за счет интеграции с уникальными специальными медицинскими данными, накопленными в нашей медицинской информационной системе и оптимизировать академическую нагрузку на наших преподавателей».

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