ИИ-агенты для пассажиров: Сбер и «Аэрофлот» создадут умную экосистему

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

Летать «Аэрофлотом» станет ещё удобнее: выбрать рейс, купить билет, оформить страховку и любые другие тревел-услуги можно будет намного быстрее. Такую экосистему Сбер и авиаперевозчик планируют построить на основе генеративного искусственного интеллекта, который разрабатывается с нуля и обучается исключительно на территории России. В новой логике ИИ-агенты будут самостоятельно взаимодействовать между собой, вместе решая задачи клиентов.

Для этого Сбер и «Аэрофлот» заключили соглашение о сотрудничестве. На XXIX Петербургском международном экономическом форуме его подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

В рамках трёхлетнего стратегического партнёрства «Аэрофлот» и Сбер будут обмениваться информацией и опытом внедрения программных продуктов и сервисов для цифровой трансформации бизнеса, в том числе на основе технологий ИИ.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Роль технологий — упрощать жизнь. Сегодня полёт на самолёте — это множество рутинных действий. Людям приходится тратить время, переключаться между приложениями, вводить данные. Всё это могут делать интеллектуальные агенты, надо только научить их общаться друг с другом, сделать процесс прозрачным, безопасным и бесшовным. Вместе с «Аэрофлотом» мы строим мультиагентную систему, которая будет работать для наших клиентов».

Сергей Александровский, генеральный директор «Аэрофлота»:

«Аэрофлот как компания с высоким уровнем цифровизации успешно внедряет решения на основе искусственного интеллекта. Сотрудничество со Сбером в этой сфере позволит нам объединить усилия и наработанный опыт для создания инновационных «умных» ИТ-продуктов для пассажиров. Мы видим будущее клиентского сервиса в авиации как экосистему, где ИИ-агент действует в интересах клиента проактивно — предугадывает потребность, а не реагирует на жалобу. Важно, что Сбер развивает собственную модель генеративного искусственного интеллекта ГигаЧат, которая демонстрирует высокий уровень безопасности и надёжности для российских компаний», — отметил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский».

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