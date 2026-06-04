Сбер и АВТОВАЗ договорились о развитии цифровых сервисов для LADA

Соглашение о сотрудничестве подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и президент «АВТОВАЗа» Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме.

Более 30 лет «АВТОВАЗ» остаётся одним из ключевых клиентов Сбера. В этом году автогигант отмечает 60-летний юбилей, и заключение нового соглашения подчёркивает долгосрочные планы обеих компаний.

Договорённости предусматривают комплексное сотрудничество по классическим банковским продуктам, современным платежным технологиям, консультационным услугам и другим направлениям взаимодействия. Партнеры также продолжают развивать сотрудничество в сфере финансовых и технологических решений с учетом потребностей бизнеса и отрасли.

Вопросы цифровой трансформации также являются важной частью подписанного соглашения. Стороны рассмотрят возможность реализации совместных инициатив в области цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием технологий искусственного интеллекта применительно к автомобильной отрасли. Сбер также сможет участвовать в проектах цифровизации «АВТОВАЗа» на равных условиях с другими участниками и разрабатывать для компании индивидуальные финансовые решения, технологии и условия обслуживания в рамках отдельных соглашений. Это может способствовать повышению качества продукции и эффективности управления. Стороны будут обмениваться экспертизой в этой области.

Отдельным направлением сотрудничества остаётся развитие цифровых услуг для автомобилей LADA. После встречи Германа Грефа и Максима Соколова на заводе «АВТОВАЗа» в Тольятти в 2024 году стороны начали прорабатывать проект по оснащению отечественных автомобилей востребованными цифровыми сервисами. Его цель — повысить потребительские качества LADA и расширить применение российского программного обеспечения в автопроме.

На стенде «АВТОВАЗа» на форуме представили пять моделей автомобилей LADA, включая LADA Azimut с мультимедийной системой на базе программного обеспечения PlayAuto, разработанного технологической компанией Navio. Решение обеспечивает доступ к популярным цифровым сервисам и объединяет их в едином интерфейсе мультимедийной системы автомобиля.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Уже более 30 лет «АВТОВАЗ» — наш ключевой клиент, и за это время компания прошла огромный путь вместе со всей российской автомобильной отраслью. Новое соглашение рассчитано на долгосрочное партнёрство и открывает возможности для дальнейшего развития как финансового, так и технологического сотрудничества. Мы рассчитываем, что технологии Сбера помогут сделать отечественный автопром ещё более независимым и технологичным».

Максим Соколов, Президент АО «АВТОВАЗ»:

«Искренне рады углублению нашего сотрудничества со Сбером. Десятилетия партнерства в финансовой сфере сегодня укрепляются тесным взаимодействием в области IT и искусственного интеллекта, где Сбер является признанным лидером отрасли. Совместно мы сделаем автомобили LADA еще более совершенными и готовыми помочь своему владельцу в любой жизненной ситуации».

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