Открывшийся на юге Волгограда сосудистый центр принял первых 100 пациентов

Центр оснащен самым современным оборудованием. Фото: облздрав.

В Волгограде заработал новый сосудистый центр. Он открылся в 2026 году на базе 15-й больницы в Красноармейском районе, и врачи уже помогли первым ста пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инфаркты и инсульты – самая распространенная причина смертности, и теперь в Волгограде больше людей имеют шанс на спасение. Главное, успеть вовремя вызвать «скорую» и попасть в руки врачей в «золотой час».

Как рассказали в облздраве, в новом сосудистом центре уже выполнили 162 рентгенологических исследования, 81 коронарографию и 31 ангиографию нижних конечностей. Провели 20 открытых операций, 10 из которых — сложные реконструкции сосудов. Новый центр при «Каустике» оснащен самым передовым оборудованием, которое позволяет врачам проводить высокотехнологичные вмешательства пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

Теперь в Волгограде еще более разветвленная сеть сосудистых центров, где готовы оказать экстренную помощь. В зависимости от того, где случился приступ, волгоградцев с инсультами и инфарктами могут доставить в кардиоцентр, областную больницу №1, БСМП №25, больницу имени Фишера и в новый центр в больнице №15. Открытие отделения в Красноармейском районе разгрузит другие центры и сократит ценные минуты времени для пациента, когда его жизнь зависит от врачей.