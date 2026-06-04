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НовостиЭкономика4 июня 2026 9:27

Курьерам готовы платить 190 тысяч в месяц летом-2026 в Волгограде

Разнорабочие, продавцы и курьеры возглавили топ востребованных профессий лета в Волгоградской области
Екатерина СИМОХИНА
Курьеры летом еще более востребованы.

Курьеры летом еще более востребованы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде назвали самые востребованные профессии лета 2026 года. Аналитики платформы hh.ru проанализировали, каких специалистов чаще всего искали работодатели в мае, накануне летнего сезона в нашем регионе. Среди 7 тысяч вакансий больше всего предложений для разнорабочих. Также в топ-5 вошли продавцы, курьеры, менеджеры по продажам, водители и экспедиторы.

В мае волгоградские компании опубликовали 570 предложений для разнорабочих. В среднем, им готовы платить около 120 тысяч. 385 предложений – для продавцов-кассиров и продавцов-консультантов. Они могу заработать около 50 тысяч в месяц. На третьем месте по количеству опубликованных вакансий курьеры. Для них было открыто более 380 новых рабочих мест с зарплатой, в среднем, около 190 тысяч в месяц. Хорошо могут заработать водители – почти 100 тысяч в месяц. Опубликовано около 260 вакансий.