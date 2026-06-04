В Волгограде дорожают огурцы и капуста, а яйца и сосиски упали в цене

Подорожали все овощи из борщевого набора, кроме свеклы. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде прошедшая неделя снова ознаменовалась ростом цен на товары и услуги. В магазинах покупатели могли заметить подорожание огурцов, капусты, колбасы, говядины и других продуктов. Также стремительно растут цены на отдых в Краснодарском крае и за границей. А еще всего за неделю подорожали мужские и женские стрижки в салонах красоты, отмечают специалисты Волгоградстата.

Чаще всего ценники меняются в отделах фруктов и овощей, это напрямую связано с сезонностью и урожаем. Так, огурцы стали всего за 7 дней дороже на 7%, капуста – на 3,4%, лук – на 4%, помидоры – на 1,7%, морковь прибавила 1,6%, картофель – 1,3%. Из борщевого набора стала дешевле только свекла, ее цена снизилась на 1,9%.

В других отделах тоже произошли изменения. Колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала на 1,9%, соль поваренная на 1,4%, говядина на 1%, водка – на 0,8%, куры охлажденные мороженые на 0,7%.

Есть и хорошие новости. Наконец, началось падение цен на яйца после того, как несколько недель подряд они заметно дорожали. За последнюю неделю этот продукт стал выгоднее на 4,9%. Сосиски и сардельки подешевели на 3%, молочные смеси для детского питания и вермишель – на 2,7%, масло подсолнечное на 1,5%. Также снизились цены на сметану, маргарин, муку, молоко, пшено, рис, бананы и яблоки.

А вот летний отдых дорожает. Выросли цены в гостиницах и санаториях, а поездки на Черное море всего за неделю прибавили в цене 10,3%. Путевки в отдельные страны Юго-Восточной Азии стали дороже на +7,7%.

Если вы планируете подстричься, то тоже обратите внимание на цены. Статистики заметили, что мужские стрижки стали дороже на 2,8%, женские – на 2,4%.