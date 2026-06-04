Волгоградская делегация подписала соглашения на ПМЭФ-2026

Регион проводит деловые встречи и участвует в дискуссиях. Фото: АВО

Делегация Волгоградской области, которую возглавляет губернатор Андрей Бочаров, отработала первый день на Петербургском международном экономическом форуме. На площадках ПМЭФ представители региона провели деловые встречи, обсудили инвестиционное сотрудничество, развитие соцпредпринимательства и господдержку бизнеса.

- Регион подписал соглашения с инвестструктурами Санкт-Петербурга и Московской области, а также присоединился к международному меморандуму о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций, - сообщили в пдминистрации региона.

На 4-5 июня у волгоградской делегации в планах также деловые встречи, участие в пленарных дискуссиях и панельных секциях. Главным событием форума станет пленарное заседание с участием главы государства.