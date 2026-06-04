14 детей погибли в ДТП на дорогах Волгограда и области за 2025 год

Родителей просят контролировать детей на каникулах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За 2025 год на дорогах Волгоградской области произошло 369 ДТП с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних погибли, 412 получили травмы. Тревожную статистику дорожно-транспортных происшествий озвучил начальник управления ГИБДД регионального главка МВД Эдуард Загоруйко на брифинге, посвященном детской безопасности во время летних каникул.

При этом 134 аварии, которые унесли жизни 7 детей, случились в три летних месяца прошлого года. Еще 141 ребенок получил ранения.

Родителей просят контролировать детей на каникулах, чтобы избежать несчастья. Особое внимание участники брифинга обратили на подростков на мототранспорте и использование детьми электросамокатов и прочих СИМ