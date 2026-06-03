На пляже, с книгой: Елена Исинбаева отмечает 44-летие в Испании

Елена Исинбаева покинула Россию несколько лет назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прославленная волгоградская спортсменка Елена Исинбаева отмечает 44-й день рождения. Свой праздник Лена встречает в Испании, куда переехала с мужем и детьми несколько лет назад. 3 июня Исинбаева выложила на своей страничке фото с пляжа, где она загорает и читает книгу. «Сегодня мой день», лаконично подписала фото Елена, правда, на английском языке.

Напомним, недавно Исинбаева дала большое интервью, где впервые за долгое время рассказала, чем занимается в Испании. Большую часть времени она посвящает детям – возит их на тренировки. Сын Добрыня и дочь Ева серьезно занимаются теннисом. Сама Лена учит китайский и мечтает поехать в Китай, чтобы пожить там и попрактиковать язык. Также спортсменка изучает психологию.