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НовостиОбщество3 июня 2026 14:27

Видео взрыва 250-килограммовой бомбы в Волгограде опубликовало МЧС

Привет из прошлого нашли при проведении земляных работ
Екатерина СИМОХИНА
Огромный снаряд подорвали пиротехники.

Огромный снаряд подорвали пиротехники.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Волгограде 3 июня 2026 года обезвредили найденную накануне авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 250-килограммовый немецкий снаряд взорвали сотрудники пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России. Привет из прошлого больше не представляет опасности. Видео мощного взрыва опубликовало ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ранее на снаряд наткнулись рабочие, которые рыли землю в Советском районе города. Место опасной находки сразу же оцепили. Пиротехники из Ростова-на-Дону прибыли оперативно. Работать с авиабомбами в Волгоградской области им приходится довольно часто. Таких «сюрпризов» в волгоградской земле еще много.

Мощный взрыв авиабомбы в Волгограде показало МЧС