Будет громко: в Волгограде взорвут авиабомбу времен войны

Специалисты из Ростова-на-Дону регулярно уничтожают опасные приветы из прошлого в Волгограде. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоград днем 3 июня 2026 содрогнётся от сильного грохота: в Советском районе города взорвут найденную ранее авиабомбу ФАБ-250 времён Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожат в период с 15 до 16 часов, в МЧС заранее просят жителей города не паниковать при звуках взрыва. Эти работы будут безопасны для жителей.

- Просьба сохранять спокойствие, все меры безопасности будут соблюдены специалистами пиротехнического расчёта Донского спасательного центра, - обратились к жителям Волгограда в МЧС.

Специалисты накануне прибыли из Ростова-на-Дону. Напомним, на авиабомбу случайно наткнулись рабочие при проведении земляных работ в Советском районе.