В Волжском корги едва не погиб в загоревшейся из-за ноутбука квартире

Пожарные спасли корги из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Волжском Волгоградской области из-за ноутбука загорелась квартира, в которой едва не погибла любимая собака хозяев. К счастью, никто не пострадал – хозяева квартиры успели спастись, а корги вынесли из огня пожарные. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили подробности случившегося.

Это произошло в многоквартирном доме на улице Пушкина. Пожарных вызвали быстро – как только из окна 3 этажа повалил дым. Находившиеся в квартире женщина и ребенок тоже вовремя убежали из горящего помещения. Приехавшим пожарным они рассказали, что в квартире осталась собачка корги, которая от страха куда-то спряталась.

Пожарным удалось отыскать собаку в дальней комнате. Пушистика вынесли их квартиры и передали хозяевам. Пожар потушили, и даже сразу определили, из-за чего все произошло.

Пожар встпыхнул на кухне, где на стояле стоял ноутбук. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Наибольшие повреждения от огня получили мебель и внутренняя отделка кухни. Именно там на столе лежал ноутбук - возгорание произошло из-за короткого замыкания в аккумуляторной батарее, - прокомментировали в МЧС.

Кстати, беда может произойти, если оставлять электроприборы с аккумуляторами под прямыми солнечными лучами. Спасатели советуют перед выходом из дома отключать все, что не должно работать постоянно и не пользоваться неисправной техникой.