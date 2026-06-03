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НовостиОбщество3 июня 2026 10:57

Волгоградским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

В Советском районе города Волгограда прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!»
Фото: пресс-служба ПривЖД

Фото: пресс-служба ПривЖД

Мероприятие для водителей автотранспорта организовали сотрудники железнодорожных предприятий и актив Совета молодежи Волгоградского региона ПривЖД на переезде 16 км, расположенном около станции имени Максима Горького.

Цель акции — привлечь внимание автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и подчеркнуть важность безопасности при проследовании через железнодорожные переезды.

Участники рейда напомнили водителям о требованиях ПДД при пересечении железнодорожных путей и раздали тематические памятки и сувениры.

Железнодорожники на регулярной основе проводят профилактические акции на переездах. В рамках таких мероприятий в январе - мае 2026 года на территории Волгоградской области было распространено более 12 тысяч памяток, а участниками профилактических бесед стали около 7 тысяч водителей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.