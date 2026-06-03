Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 10:35

В Москве приступают к отливке памятника участникам СВО для Волгограда

Макет монумента согласовал губернатор Бочаров
Екатерина СИМОХИНА
Макет официально утвержден.

Макет официально утвержден.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по пути на ПМЭФ заглянул в студию имени Митрофана Грекова в Москве, где вместе с замминистра обороны РФ Александром Санчиком согласовал уже готовый полноразмерный макет памятника подвигу защитников Отечества. Напомним, скульптурную композицию для Мамаева кургана изготовят в этой легендарной студии военных художников. Как сообщает администрация Волгоградской области, модель согласована, теперь на студии начнут отливать отдельные элементы, их будут отправлять в Волгоград.

- Все должно быть сделано на самом высоком уровне, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Этому моменту предшествовало два года работы. Создание эскизов, обсуждение их с народом. Учитывали мнение и бойцов СВО – им эскизы отправляли фронт.

- Мастера выполнят памятник из стеклофибробетона — современного композитного строительного материала, который отличается высокой прочностью, долговечностью и пластичностью, - рассказали в администрации области.

При создании памятника делали акцент на том, чтобы он гармонировал с другими творениями Евгения Вучетича, так как будет установлен у подножия Мамаева кургана в Мемориальном парке. Поэтому по стилистике и цвету он будет очень похож на знаменитые скульптуры. Вокруг монумента благоустроят территорию и сделают подсветку. Рядом расположится музей истории СВО.