В Волгограде жители трех улиц на Семи Ветрах остались без воды из-за аварии

Коммунальщики устраняют течь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде в ночь на 2 июня 2026 года без воды остались жители микрорайона Семь Ветров. В 23.50 коммунальщикам пришлось перекрыть подачу воды из-за аварии. Пересохли краны в ряде домов на улицах Симонова, Космонавтов и 8-й Воздушной Армии. Люди сидят без воды до сих пор.

- В настоящий момент бригады устраняют течи, обнаруженные в проходных каналах. Работы завершат сегодня, - прокомментировали 3 июня в компании «Концессии водоснабжения».

При этом водоснабжение домов в Тракторозаводском районе и Городище не нарушено, вопреки появившимся 3 июня сообщениям в волгоградских СМИ.