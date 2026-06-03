На волгоградку завели уголовное дело после попытки купить водительские права

Женщина хотела стать обладательницей прав без учебы и экзаменов. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде двое граждан попали под следствие после того, как одна местная жительница попыталась дать взятку и купить права, а второй – на этом заработать, обманув доверчивую гражданку. Двоих местных жителей задержали по подозрению в покушении на дачу взятки и использование поддельных документов, а также по подозрению в мошенничестве, сообщает следком.

Осенью прошлого года волгоградка, мечтавшая получить права, при этом не мучаясь на экзаменах, нашла посредника, который пообещал решить вопрос. Мужчина врал, что у него есть связи в ГАИ, и что положительная отметка на экзамене будет стоить будущей автоледи 62 тысячи рублей. Деньги он получил, правда, никаких связей у него на самом деле не было, и ни с кем договариваться он не собирался. В итоге и пострадавшая дама, и мошенник, ответят за нарушение закона.

- В настоящее время проводятся следственные действия, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.